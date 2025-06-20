Арагчи: заседание СБ ООН по Ирану пройдет 20 июня по запросу РФ, КНР и Пакистана

Запланированное на сегодня заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ирано-израильскому конфликту созывается по инициативе России, Китая и Пакистана. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«На прошлой неделе состоялось первое экстренное заседание СБ ООН. Второе заседание Совбеза пройдет по запросу Китая, России и Пакистана»,— сказал он (цитата по «РИА Новости).

Господин Арагчи также напомнил о резолюции СБ ООН 487, принятой в ответ на нападение Израиля на иракские ядерные объекты в 1981 году и призывающей Израиль воздерживаться от подобных действий в дальнейшем. По словам главы иранского МИДа, если СБ ООН не сможет повлиять на ситуацию, он должен представить международному сообществу обоснование, почему правовые принципы применяются избирательно.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание-3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами.

Подробнее о развитии событий в зоне ирано-израильского конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая