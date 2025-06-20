В Волгограде пойдет под суд ИП за гибель рабочего на стройплощадке

В Волгограде суд рассмотрит уголовное дело о гибели рабочего на строительной площадке (ч. 2 ст. 216 УК РФ) в отношении индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Как выяснилось, фигурант был подрядчиком при выполнении работ по монтажу металлоконструкций и сендвич-панелей на одном из объектов в центре Волгограда и допустил грубые нарушения требований охраны труда и техники безопасности. Так, 30 марта текущего года он отправил рабочего заниматься установкой деревянного настила на третьем ярусе строительных лесов.

Следствие установило, что рабочий не имел при себе средств индивидуальной защиты, до начала работ не ознакомился с проектом производства, на месте не было защитных ограждений. Когда мужчина передвигался по лесам, споткнулся, упал с высоты как минимум шесть метров на песчаную насыпь и получил тяжелые травмы. Пострадавшего увезли в лечебное учреждение, где он вскоре скончался.

Следственный отдел по Центральному району Волгограда завершил расследование уголовного дела в отношении ИП. Материалы направят в суд на рассмотрение. Фигурант полностью признал свою вину, возместил моральный вред семье погибшего.

Павел Фролов