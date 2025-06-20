Минтруд пообещал снова сделать 31 декабря выходным в 2026 году

Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года выходным днем, чтобы россияне могли подготовиться к празднованию Нового года. Об этом министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме.

«В 2025 году 31 декабря будет выходным днем,— напомнил глава ведомства.— И в 2026 году постараемся сделать так же».

В текущем году выходные в период Нового года продлятся с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года. Среда, 31 декабря 2025 года, будет нерабочей в связи с переносом выходного дня с воскресенья, 5 января.