Стало известно, какую дорогу перекроют в Ярославле в День памяти и скорби
В Ярославле в День памяти и скорби перекроют участок улицы Почтовой. Соответствующий приказ подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Дорога будет перекрыта в районе Вечного огня 22 и 23 июня с 8:00 до 11:00. ГИБДД рекомендовано обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения.
Фото: Приложение к приказу
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и продолжалась 1418 дней. В годы войны погибли более 27 миллионов граждан СССР. В День памяти и скорби на территории всей страны приспускаются государственные флаги РФ.