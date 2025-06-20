Король Испании присвоил теннисисту Рафаэлю Надалю титул маркиза

Король Испании Филипп IV удостоил теннисиста Рафаэля Надаля титулом маркиза Мальорки. Монарх присудил дворянское звание в честь десятилетней годовщины своего восшествия на престол.

Помимо Надаля титулы также получили певица Лус Касаль, паралимпийская пловчиха Тереза Пералес, экс-глава Королевского двора Хайме Альфонсин, молекулярный биолог Карлос Лопес-Отин и фотограф Кристина Гарсия Родеро. «Эти люди — источник гордости для Испании и постоянный ориентир для ценностей, которые должны вдохновлять наше общество»,— заявил Филипп IV, слова которого приводит El Pais.

Рафаэлю Надалю 39 лет. На счету испанца — 92 титула Ассоциации теннисистов-профессионалов, в том числе 22 победы в турнирах Большого шлема. Также Надаль дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр: в 2008 году он стал чемпионом в одиночном разряде, в 2016-м — в парном. Теннисист объявил о завершении карьеры в 2024 году.

Таисия Орлова