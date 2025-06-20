Липецкий мясокомбинат «Идеал» оштрафован за нарушения техрегламентов

Арбитражный суд Липецкой области привлек ООО «Мясоперерабатывающий комплекс "Идеал"» к административной ответственности за нарушение изготовителем требований технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ) и назначил штраф в размере 30 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, поводом для разбирательства стало обращение прокуратуры Ельца, инициировавшей проверку предприятия в январе этого года совместно со специалистами управления Роспотребнадзора по Липецкой области и управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил хранения продукции. В частности, проверка установила наличие трещин и сколов на плитке в производственном цехе, а также загрязнений на потолке и вентиляторах холодильной камеры. Кроме того, зафиксировано несоблюдение температурного режима в морозильной камере, где температура достигала +9°C вместо положенных -18-25°C. На складе готовой продукции обнаружены товары без маркировки. В результате лабораторных исследований в готовой мясной продукции обнаружено содержание муки, соевого белка и животных соединительнотканных белков (в то время как в соответствии с ГОСТ и составом, заявленным производителем, их содержание не допускается).

По данным Rusprofile ООО «Мясоперерабатывающий комплекс "Идеал"» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в мае 2023 года для оптовой неспециализированной торговли. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Директор и единственный учредитель — Андрей Пятницких. Выручка в 2024 году составила 12,4 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб.

В начале июня Россельхознадзор обнаружил 1,6 т небезопасной продукции в управляемых ООО «Торгсервис 36» магазинах сети «Светофор» в Липецкой области. 1 т товаров была возвращена поставщикам, 0,6 т — утилизировано.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова