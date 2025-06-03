Россельхознадзор нашел 1,6 т опасных продуктов в липецких магазинах «Светофора»

Россельхознадзор обнаружил 1,6 т небезопасной продукции в управляемых ООО «Торгсервис 36» магазинах сети «Светофор» в Липецкой области. 1 т товаров была возвращена поставщикам, 0,6 т — утилизировано.Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Контролирующий орган по требованию прокуратуры вне плана проверил 11 магазинов сети. Выяснилось, что продукция животного происхождения хранилась с нарушением температурных режимов и без ветеринарных сопроводительных документов. Многие продукты оказались просрочены.

Пять из десяти отобранных проб мясной продукции и все семь проб молочной не соответствовали требованиям технических регламентов.

Например, в двух пробах вареной колбасы «Докторская», произведенной саратовским ООО «Комбинат “Дубки”», сотрудники Россельхознадзора обнаружили фрагменты шкурки убитых животных, камедей, крахмала и соединительнотканных белков. Сырокопченая полусухая колбаса «Праздничная», выпущенная ООО «Сибирская продовольственная компания» из Новосибирской области, содержала соевый изолированный белок и микробную трансглутаминазу.

В творожной массе на основе обезжиренного молока и растительных масел «Монастырская буренка» ООО «Русмолпродукт» (Московская область) обнаружена микробная трансглутаминаза. Творог «Крестьянский», произведенный ООО «Русмолпродукт» (Московская область), полутвердые сыры «Эдам» брянского ООО «Брасовские сыры» и «Сливочный» курского ООО «Сырная долина» вопреки требованиям ГОСТ 33490-2015 содержали растительные масла и жиры.

Управление вынесло 11 постановлений о привлечении должностных лиц к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов (ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ) и проинформировало об этом Роспотребнадзор.

Запущенная в 2009 году в Красноярске семьей Шнайдер сеть «Светофор» спустя десять лет вошла в топ-10 крупнейших ритейлеров. В 2020 году компания оказалась самой быстрорастущей продовольственной сетью в России. В 2024 году, по оценкам Infoline, количество магазинов сократилось на 620 объектов, торговые площади — на 429,5 тыс. кв. м. Доля «Светофора» в розничном товарообороте за этот период снизилась с 1,6 до 1,3% (375 млрд руб.), среди крупных сетей это стало самым сильным падением. В 2025 году положение «Светофора» усугубилось из-за проверок регулирующих органов. В январе, подсчитали в Infoline, сеть «Светофор» сократилась еще более чем на 170 магазинов торговой площадью 121,4 тыс. кв. м. ООО «Торгсервис 36» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году для прочей розничной торговли в неспециализированных магазинах. Уставный капитал — 400 тыс. руб. Гендиректор — Елена Жук. Владелец — АО «Инвест Стандарт» (его собственники не раскрыты). Выручка в 2024 году составила 12 млрд руб., чистая прибыль — 134 млн руб. (+160%).

Подробнее о нарушениях в магазинах сети в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь