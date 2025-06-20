Компании не спешат проводить IPO из-за высокой ключевой ставки

Компании потеряли интерес к первичному размещению акций (IPO) из-за высокой ключевой ставки и плохой конъюнктуры рынка, рассказал начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко. По его словам, некоторые эмитенты «ждут, чтобы разместиться дорого». Возможная активизация рынка напрямую связана с монетарной политикой ЦБ: при снижении ставки стоит ожидать большого количества размещений от компаний средней капитализации, спрогнозировал эксперт.

«Количественные KPI не всегда хорошо работают. Мы часто сталкиваемся с тем, что компании не всегда готовы выходить на рынок. Они должны хотеть проделать большую работу, чтобы это сделать: быть готовыми общаться с инвесторами, транслировать свою стратегию, работать на рынке именно публично. Даже сам Минфин заявляет, что у него есть большой список госкомпаний, из которого только несколько хотят выйти на рынок. Все остальные не хотят быть публичными. Заставить их нормативно — не очень хорошая история с точки зрения инвестора»,— рассказал господин Даниленко на сессии, организованной ИД «Коммерсантъ» на ПМЭФ-2025.

C начала года лишь одна компания провела первичное размещение акций. Речь о краудлендинговой платформе JetLend, которая вышла на СПБ Биржу. На Мосбиржу за этот период не вышел ни один эмитент.

Год назад президент Владимир Путин поручил до 2030 года провести IPO не менее чем десяти российских высокотехнологичных компаний. Выход на биржу будет проходить в рамках реализации Национальной технологической инициативы.