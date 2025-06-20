На месте стадиона «Динамо» в Омске построят современный ФОК за 20 млрд рублей

Девелопер «Эталон» планирует построить на территории стадиона «Динамо» на набережной Тухачевского в Омске современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Площадь нового здания составит 10,8 тыс. кв. м. «Он появится на месте физически устаревшего стадиона «Динамо», чья инфраструктура уже не отвечает современным требованиям к спортивным объектам»,— говорится в сообщении девелопера.

Объект рассчитан на 300 посетителей и будет включать пять спортивных зон: универсальный игровой зал, борцовский зал и три поля для мини-футбола. Здание представляет собой одноуровневое сооружение с фасадами из композитных навесных панелей в серых и синих тонах – фирменных цветах «Динамо».

«Сумма привлеченных инвестиций составит более 20 млрд руб. Реализация первого этапа проекта запланирована уже в этом году»,— прокомментировал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Помимо физкультурно-оздоровительного комплекса компания также намерена построить в Омске кампус и школу.

Лолита Белова