Уголовное дело возбудили на жителя Балахны из-за резкого запаха в доме

В отношении гендиректора ООО, занимающегося ремонтом надувных судов и лодок в Балахне, возбудили уголовное дело из-за резкого и неприятного запаха, распространяющегося из его квартиры. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области 20 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

На запах в полицию пожаловались жильцы пятиэтажного многоквартирного дома на улице Дзержинского. Сотрудники МВД, Роспотребнадзора, Госжилинспекции проверили квартиру, в которой проживает балахнинец 1986 года рождения, и установили нарушения санитарных правил. По данным следствия, производство в квартире повлекло превышение в воздухе предельно допустимой разовой концентрации фенола и ацетона, что повлекло угрозу отравления людей.

В связи с этим возбудили дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Из квартиры в ходе обыска изъяли 10 бутылок с жидкостями и изделие из полимерного материала. По изъятым жидкостям проведут физико-химическую экспертизу. Расследование продолжается.

Галина Шамберина