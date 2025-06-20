В Ярославле расторгают контракт на установку детских площадок в парке 1000-летия

Ярославское «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» приняло решение расторгнуть контракт с московским ООО «Офисдипо» на выполнение работ по устройству детских игровых площадок в парке 1000-летия города Ярославля. Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Напомним, что стоимость контракта составила 14 млн руб. Согласно ПСД, всего планировалось установить 22 дивана на металлических ножках, 12 урн, три детских игровых комплекса и один — спортивный, а также качели и карусели. Новые элементы в парке должны были появиться до 31 июля 2025 года.

По данным на 2 июня, подрядчик к работам не приступил: не произведен демонтаж, срок которого установлен до 30 апреля, и не выполнены подготовительные работы, срок которых до 31 мая.

«В связи с нарушением подрядчикам сроков выполнения работ заказчикам принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта»,— говорится в решении, подписанном директором «Агентства» Станиславом Трубачевым. Решение вступит в силу через 10 дней.

Алла Чижова