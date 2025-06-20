Мэр Ижевска сослался на Евангелие при оценке работы гордумы на последней сессии

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков оценил четырехлетний срок работы гордумы, сославшись на Евангелие и крупные мировые и местные события, на заключительной, 42-й сессии муниципального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Это историческая дума. Единственная, которая прожила вместе с городом и горожанами такие события, с которыми посчастливилось не встречаться многим: Covid-19, начало специальной военной операции, 88-я школа (в сентябре 2022 году в ней произошел теракт.— “Ъ-Удмуртия”). Хочу вас поблагодарить, что все эти драматические события прожиты достойно»,— сказал градоначальник. Его слова приводит издание «Сусанин».

Мэр добавил, что народные избранники «своим поведением вселяли спокойствие» в ижевчан. «В Евангелии описана категория неуспешных людей: когда ты не горячий, не холодный, а теплый. Вы — горячие»,— сказал господин Чистяков. Он резюмировал, что каждый депутат гордумы в отдельности меняет мир вокруг себя. «В этом ваша миссия, в этом ваш успех»,— сказал мэр.