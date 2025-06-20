В связь и телекоммуникационную инфраструктуру Дона инвестируют 6 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ростовской области и ПАО «МТС». Об этом сообщила пресс-служба губернатора Дона. Здесь уточнили, что компания намерена направить 6 млрд руб. на модернизацию и усиление транспортной телеком-инфраструктуры региона, развитие цифровых сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Сегодня, 20 июня, на полях ПМЭФ-2025 стратегическое соглашение подписали врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор ПАО «МТС» Инеса Галактионова. Документ подразумевает развитие инфраструктуры связи региона до 2030 года. Речь, в частности, об обновлении и расширении оптоволоконной сети, что позволит быстрее передавать и обрабатывать информацию. Приоритетной является задача по обеспечению связи и интернета в отдаленных поселениях.

По словам главы региона, в современном мире невозможно представить комфорт без надежной связи. «Наша задача вместе с бизнес-партнерами эту связь обеспечить, не только в городах, но и в отдаленных населенных пунктах, – подчеркнул Юрий Слюсарь. – Соглашение существенно приближает нас к выполнению этой задачи и открывает возможности для цифровой трансформации Ростовской области.

В 2025 году компания сосредоточится на малых населенных пунктах в аграрных районах на востоке области, а также – на севере региона. Кроме того, запланировано дальнейшее развитие сети в Таганроге, Ростове-на-Дону, Новошахтинске и Аксае.

Еще одно ключевое направление такого партнерства – формирование на Дону безопасной среды. Значимым направлением станет разработка и внедрение системы экомониторинга, которая в режиме реального времени будет собирать информацию о состоянии окружающей среды, поможет предотвращать нанесение ущерба природным ресурсам и оценивать потенциальный вред для населения.

Пот словам Инессы Галактионовой, для компании важным остается развитие и внедрение отечественных технологических решений. «В связи с этим в Ростовской области уже в этом году будет установлено более 50 базовых станций отечественного производства», — резюмировала топ-менеджер.

Владимир Андреев