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Житель Крымска обвиняется в участии деятельности террористической организации

Жителю Крымска предъявлено обвинение в пособничестве террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Согласно версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый по указанию своего куратора в социальных сетях изобразил в общественных местах города изображения, которые оправдывают идеологию терроризма. Его деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ России.

Сейчас он заключен под стражу. По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательств. Жителю Крымска может грозить до 20 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Алина Зорина

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