В Самаре в ТЦ «Орбита» в подсобном помещении горел товар

Сегодня, 20 июня, в 08:43 (MSK+1) поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Орбита», расположенном в Кировском районе на ул. Георгия Димитрова, 7А. Об этом сообщает МЧС Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в подсобном помещении на первом этаже горел товар. Пожар ликвидировали на площади 2 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Причина пожара устанавливается.

Руфия Кутляева