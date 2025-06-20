«Золото остается в тренде»

Как меняется private banking в России? Какие направления сейчас более востребованы у клиентов? И насколько важна цифровизация в этом сегменте? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил со старшим вице-президентом, руководителем Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксаной Семененко на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

— Каковы сейчас перспективы private banking в России?

— Многие другие банки последовали примеру ВТБ и запустили либо развивают свой Private Banking. У нас в фокусе по-прежнему классические ценности — сохранение, приумножение капитала клиента, забота о его семье. И исходя из этого мы строим стратегию развития и формируем продуктовое предложение.

— Семейный банкинг — это достаточно новое понятие для российского финансового бизнеса. Что вы вкладываете в него? И как оно реализуется в рамках ВТБ?

— У нас семейный финансовый офис создавался практически одновременно с развитием Private Banking. И мы пытались вложить в это направление те ценности и услуги, которые будут наиболее востребованы нашими клиентами. Здесь речь идет не о классических финансовых, а о нефинансовых услугах и поддержке клиента на всем жизненном пути его бизнеса. Сейчас особое внимание уделяется обучению детей, начиная с предложения детской карты. Мы прививаем финансовую культуру детям с раннего возраста. Также предлагаем такие услуги, как обучение наследников, специализированные программы, конкретно подстроенные под наших клиентов.

— Известная проблема поколений. А как меняются запросы клиентов? И какие инвестиционные продукты вы подготовили с учетом этих изменений?

— Сейчас наследники капитала стали в большей степени вовлекаться в бизнес семьи, в наследование, интересоваться этим. Если раньше им больше хотелось потратить деньги, то сейчас, наоборот, хочется их зарабатывать, приумножать, понимать, как они в этом участвуют. Мы активно развиваем направление финансовой грамотности совместно с СПбГУ, МГИМО и рядом других университетов. Это как раз дает нам уверенность в том, что все то, что делали наши клиенты, как они приумножали и как мы им помогали в приумножении их капитала, будет унаследовано их детьми и внуками.

— А какие тренды вы бы отметили с точки зрения инвестиционный активности? Какие тут есть инструменты?

— Классический портфель премиального клиента — это сбалансированная история между активным и пассивным сбережением и накоплением. Инвестиционные продукты всегда присутствуют в портфеле, просто в разное время они могут составлять различное процентное соотношение. И сейчас требования клиентов к финансовым институтам ужесточились, они спрашивают: а что еще вы можете предложить? Наряду с классическими инвестиционными продуктами, такими как доверительное управление, брокерское обслуживание, где мы также очень активно помогаем клиенту управлять его денежными средствами, сейчас в тренде золото. И мы рекомендуем держать в портфеле от 5% до 15% золота.

— Это инструмент без системного риска.

— Как правило, да.

— Так делают и центральные банки, собственно говоря.

— Да, в этом смысле мы следуем этой стратегии. Золото — достаточно стабильный инструмент, вы видите постоянный его рост. Очень многие не верили, что оно перейдет за границу $2,8 тыс. за унцию, сейчас уже $3,3 тыс. за унцию, и, наверное, это не предел. Поэтому единственная здесь рекомендация — смотреть, когда цена будет чуть ниже, и покупать на длительную перспективу.

— Раньше ВТБ активно специализировался и на других инструментах — недвижимости, зарубежных рынках. Как с этим дела обстоят сейчас?

— Достаточно неплохо. Мы активно следим за динамикой роста рынка недвижимости, и сейчас очень хороший период для входа в него, как частной недвижимости, так и коммерческой, потому что она по-прежнему растет в цене. На данный момент цены не на максимумах, но они демонстрируют достаточно высокие уровни по сравнению с тем, что было два или три года назад. И здесь горизонт инвестирования скорее пятилетний, то есть это среднесрочная перспектива. Рынки недвижимости также доступны, интересны нашим клиентам. Мы можем помочь в составлении стратегии, подобрать необходимый набор этой недвижимости и сделать, например, для клиента закрытый паевой инвестиционный фонд, который направлен как раз на управление пакетом из этой недвижимости.

— Не секрет, что в private banking персональное обслуживание имеет важное значение. Как вам удается поддерживать отношения с клиентом? И какие способы коммуникации наиболее эффективны?

— Сейчас век цифровизации, никто себе уже не представляет жизни без мобильного телефона. И, конечно же, мы стараемся предоставлять обслуживание онлайн, чтобы клиент мог в телефоне видеть, что происходит с финансами, управлять ими, давать распоряжения своему менеджеру и так далее.

— Некоторые западные банки сделали аватары своих аналитиков, и теперь клиент коммуницирует с аватаром, то есть искусственный интеллект генерирует различные комментарии, рекомендации, анализ ситуации. Когда ВТБ дойдет до такого уровня?

— Я, наверное, буду старомодной, но и исследования показывают, и наш опыт работы с клиентами, что банк с человеческим лицом и общение именно с живым человеком, как бы далеко и мощно ни шагнули технологии, для наших клиентов остается все-таки первостепенным. То есть все типовые задачи можно решать и в дистанционном формате, но, когда нужно принять решение по размещению капитала, по структурированию какой-либо сделки, просто посоветоваться, очень хочется это сделать при личном общении с человеком. Для этого у нас есть благоустроенные офисы, куда клиенты могут приехать и получить необходимую помощь. Поэтому мы развиваем офисную сеть, потому что все-таки человеку необходимо общаться с человеком.