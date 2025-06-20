Ярославский «Локомотив» объявил о подписании четверых хоккеистов

Ярославский ХК «Локомотив» подписал новые соглашения с защитниками Никитой Черепановым и Алексеем Береглазовым, нападающими Александром Радуловым и Денисом Алексеевым. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Контракт с Никитой Черепановым будет действовать до конца сезона 26/27. За девять сезонов в составе «Локомотива» Черепанов стал лидером в команде среди защитников по количестве блокированных бросков.

Алексей Береглазов останется в ярославском клубе еще на два сезона. Он выступает в составе «Локомотива» с сезона 23/24.

Александр Радулов, пришедший в «Локомотив» в прошлом году и ставший по итогам сезона самым ценным игроком чемпионского плей-офф, подписал соглашение с ярославским клубом на еще один год.

Денис Алексеев подписал новый контракт с «Локомотивом» на два года. Нападающий является лучшим ассистентом команды в КХЛ и занимает второе место по общей результативности среди действующих игроков «Локомотива».

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал о том, что главный тренер Игорь Никитин и часть тренерского штаба перешли из «Локомотива» в ЦСКА. Ярославский клуб еще не объявлял о новом наставнике.

Алла Чижова