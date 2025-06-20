В Коркино мотоциклист сбил насмерть пенсионерку

В Коркинском районе Челябинской области водитель мотоцикла сбил пенсионерку. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла утром 20 июня возле дома №181 по улице 30 лет ВЛКСМ в Коркино. По предварительным данным, 38-летний водитель мотоцикла Yamaha наехал на 74-летнюю местную жительницу, после чего врезался в здание. Он получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция продолжает работу на месте ДТП.

Ольга Воробьева