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Подозрительный предмет найден в грузовом поезде на ж/д станции в Крымском районе

В Крымском районе Краснодарского края на ж/д станции нашли подозрительный предмет. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на источник.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как утверждает издание, предмет обнаружили в ночь на пятницу, 20 июня, в станице Варениковской. На место прибыли экстренные службы.

По предварительным данным, предмет обнаружили в ходе осмотра грузового поезда с нефтепродуктами. Сейчас находка находится на экспертизе.

Вячеслав Рыжков

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