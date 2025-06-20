Подозрительный предмет найден в грузовом поезде на ж/д станции в Крымском районе

В Крымском районе Краснодарского края на ж/д станции нашли подозрительный предмет. Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как утверждает издание, предмет обнаружили в ночь на пятницу, 20 июня, в станице Варениковской. На место прибыли экстренные службы.

По предварительным данным, предмет обнаружили в ходе осмотра грузового поезда с нефтепродуктами. Сейчас находка находится на экспертизе.

Вячеслав Рыжков