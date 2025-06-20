Меликов: 200 незаконных домов в Дагестане могут попасть под снос

Власти Дагестана будут принимать индивидуальные решения по каждому из около 200 незаконно построенных многоквартирных домов в регионе. Решения о сносе будут приниматься с минимальным ущербом для граждан, сообщает «ТАСС» со ссылкой на главу республики Сергея Меликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам руководителя региона, большинство спорных объектов находится на стадии строительства с низкой степенью готовности. Власти распределили все дома по степени готовности для выработки подходящей стратегии.

«Если мы видим, что дом заселен, что люди там уже проживают, что застройщик продолжает присутствовать на рынке, нужно обязывать застройщика устранить те проблемы, которые сегодня мешают признать этот дом нормативным»,— заявил Сергей Меликов.

Глава республики подчеркнул, что незаселенные дома, на которые не потрачены средства покупателей, подлежат безусловному сносу.

«Там, где люди заселены или они уже внесли туда деньги, там нужно любыми способами, в том числе судебными решениями, обязывать подрядчика или застройщика устранять недостатки, создавать людям условия для проживания, прежде всего связанные с безопасностью»,— добавил Сергей Меликов.

Николай Аксенов