Жителя Самарской области обвиняют в мошенничестве с субсидией на развитие бизнеса

Прокуратура Ставропольского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 24 ноября 2023 года обвиняемый заключил социальный контракт с территориальным отделом министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, чтобы получить соцвыплату в размере 350 тыс. руб. Деньги он получил «на приобретение товаров, связанных с индивидуальной предпринимательской деятельностью по выполнению штукатурных работ».

Однако он не предоставил в ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа» отчет и чеки о выполнении мероприятий программы социальной адаптации, о понесенных им расходах на приобретение товаров. Полученные деньги он использовал на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью.

В настоящее время обвиняемый погасил 200 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Ставропольский районный суд.

Руфия Кутляева