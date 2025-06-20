Чиновники приедут в Шакшу для обсуждения проблем транспорта и медицины

Представители министерства здравоохранения Башкирии, а также регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства встретятся сегодня с жителями уфимского микрорайона Шакша. Встречу анонсировал в соцсетях глава администрации Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов.

По его словам, поводом для визита чиновников стали итоги предыдущего собрания двухнедельной давности. «На встрече с жителями Шакши две недели назад мы разобрали большое количество вопросов. Существенную часть из них составили обращения по здравоохранению и транспорту»,— написал господин Ахмедьянов.

Сегодняшнее собрание состоится в здании школы № 137 на Касимовской улице. Кроме представителей минздрава и минтранса, участниками мероприятия должны стать руководители профильных структур городской и районной администрации.

Идэль Гумеров