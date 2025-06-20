Власти Удмуртии опровергли данные о полетах БПЛА в районе «Ашана» в Ижевске

В госкомитете республики по делам ГО и ЧС опровергли данные из соцсетей о полетах беспилотников ночью 19 июня в районе гипермаркета «Ашан» в Ижевске. В посте во «Вконтакте» сообщалось, что дроны вылетали из «фур с открывающимися люками в прицепах», и якобы из-за этого в городе отключали интернет и GPRS. «Несогласованных полетов БПЛА на территории не зафиксировано»,— написал в Telegram председатель ведомства Андрей Шуткин.