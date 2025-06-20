В Челябинске на сутки задержали второй авиарейс в Египет

Вылет самолета направлением Челябинск — Шарш-эш-Шейх задерживается второй день подряд. В настоящий момент расчетное время отправления перенесено на семь часов от запланированного. Информация об этом размещена на онлайн-табло челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова.

Речь идет о рейсе LMU 698, который выполняет египетская частная компания Almasria Airlines. Вылет был запланирован на 4:0019 июня, в итоге он был задержан. Сейчас на онлайн-табло указано, что 20 июня самолет должен был вылететь по расписанию в 4:00, но время изменилось на 11:00. В статусе авиарейса все еще указано, что отправление задерживается.

Аналогичная ситуация 18 июня произошла с еще одним авиарейсом Челябинск — Шарм-эш-Шейх. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», самолет должен был вылететь в 1:20, однако время отправления перенесли на 19:00. В гостинице разместили 106 пассажиров авиарейса, в том числе 26 несовершеннолетних. Впоследствии время вылета перенесли на 20:30. В итоге пассажиры авиарейса смогли отправиться в Шарм-эш-Шейх только в час ночи 19 июня.

Ольга Воробьева