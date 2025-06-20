Главу сельсовета в Хакасии исключают из «Единой России»

Политсовет отделения «Единой России» (ЕР) в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия принял решение исключить из партии главу Копьевского сельсовета Александра Коропова. Об этом сообщили в региональном отделении (РО) ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Основанием для кадрового решения были названы «систематическое неисполнение решений Орджоникидзевского местного политсовета, грубое нарушение этических норм и правил». В чем заключались нарушения, не уточняется. Согласно сообщению реготделения, решение районного политсовета должно быть утверждено президиумом регионального политсовета.

В Копьевский сельсовет входят три населенных пункта. Там проживает в общей сложности 1,1 тыс. человек. Александр Коропов возглавляет сельсовет с 2016 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее президиум политсовета РО ЕР утвердил в качестве кандидата от партии на выборах мэра Черногорска Вячеслава Финогенова. Политсовет черногорского отделения партии выступал против этого решения.

Валерий Лавский