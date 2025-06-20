Ставрополье получит более 7 млрд рублей на обновление пунктов пропуска

Правительство Ставропольского края и Министерство транспорта России подписали соглашение о развитии авиационной инфраструктуры региона в рамках Петербургского международного экономического форума. На модернизацию инфраструктуры пунктов пропуска планируется направить около 5,5 млрд руб., еще свыше 2 млрд руб. инвестируют в таможенную инфраструктуру, сообщает РБК со ссылкой на минтранс РФ.

«Очень важно сделать так, чтобы прохождение пограничных формальностей для тех, кто путешествует воздухом, пребывает в регион в гости с туристическими поездками, по делам, проходили все пограничные формальности более быстро и удобно»,— прокомментировал министр транспорта России Роман Старовойт.

Документ предусматривает создание двух новых международных терминалов с реконструкцией действующих объектов. Работы будут проводиться совместно с компанией «Новапорт».

В настоящее время Ставропольский край обслуживает 11 международных направлений. Власти намерены увеличить их количество до 20-25 маршрутов, превратив местные аэропорты в крупные международные хабы. Компания «Новапорт» также инвестировала около 20 млрд рублей в новые терминалы аэропортов Ставрополя и Минеральных Вод.

Николай Аксенов