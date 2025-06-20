СМИ: вице-губернатор Ленобласти Петров погиб в результате огнестрельного ранения

Причиной смерти вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова могло стать огнестрельное ранение. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники. Официально данные об обстоятельствах смерти чиновника пока не подтверждены, но и не опровергаются. Администрация региона сообщила, что он «скоропостижно скончался» в возрасте 65 лет.

По информации канала 78, вице-губернатор был найден мертвым с огнестрельным ранением в загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района. По словам источников канала, следов взлома в доме нет. «Предположительно ранение он получил во время чистки ружья»,— говорится в публикации.

Такую же версию приводит РБК со ссылкой на неназванный источник, «близкий к администрации региона». Он сообщил изданию, что основная версия смерти господина Петрова — «гибель при чистке ружья из-за случайного выстрела». Информацию подтверждает Telegram-канал «112».

О смерти замглавы Ленобласти стало известно накануне. Местные власти и правоохранительные органы пока не приводили подробностей происшествия.