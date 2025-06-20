Гостиничные апартаменты за 45 млрд рублей построит «Эталон» в Республике Алтай

Группа «Эталон» построит в Республике Алтай два апарт-отеля и комплекс апартаментов. Объекты появятся в Майминском и Чемальском районах, сообщил исполняющий обязанности председателя правительства региона Александр Прокопьев. Инвестиции в проекты оцениваются в 45 млрд руб. Соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Группа «Эталон» — один из крупных федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. Реализует проекты жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С 2021 года компания запустила масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. В 2024-м выручка «Эталона» составила 131 млрд руб.

Ранее о строительстве апарт-отеля в Майминском районе сообщила барнаульская строительная компания «Мой дом». Комплекс будет состоять из 250 апартаментов для продажи инвесторам с передачей под управление сервисной компании Utrom. В него также войдет 118 номеров гостиницы с соответствующей инфраструктурой. Ввод корпусов планируется в 2028 году.

Туристический поток в Республике Алтай по итогам 2024 года вырос на 5% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,7 млн человек. Прогнозируется, что в 2025 году этот показатель вырастет на 5-7%.

Лолита Белова