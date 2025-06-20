Выборы депутатов горсобрания Сочи пройдут 14 сентября
В Сочи депутаты городского собрания утвердили дату муниципальных выборов. Голосование за новый состав представительного органа состоится 14 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба администрации курорта.
Фото: Дмитрий Михеенко
Действующий созыв депутатов был избран 13 сентября 2020 года. Срок их полномочий составляет пять лет. По завершении этого срока парламентарии решили назначить выборы на ту же дату, что и предыдущие выборы губернатора, утвержденные краевой избирательной комиссией.
В избиркоме Краснодарского края сообщили, что голосование на региональных и муниципальных выборах, включая выборы в городское собрание Сочи, пройдет с 12 по 14 сентября. Такое решение принято, чтобы сделать процесс голосования удобнее для избирателей.