В новом зоопарке в Перми выполнены работы по созданию электросетевой инфраструктуры

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» выполнили мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры для нового пермского зоопарка, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рамках реализации своих обязательств по договору технологического присоединения специалисты электросетевой компании установили три блочные комплектные трансформаторные подстанции суммарной мощностью 7,5 МВА, построили более 6 км кабельных линий классом напряжения 6 кВ. Специалисты выполнили необходимый комплекс мероприятий на подстанции 110 кВ «Андроновская», от которой запитана новая площадка пермского зоопарка. Это позволило обеспечить запрошенную мощность в объеме почти 4 МВт.

Новый зоосад станет полноценным природно-ландшафтным парком. Различные работы ведутся одновременно на площади около 26 га. Часть объектов уже завершена и эксплуатируется. С апреля 2023 года в новый комплекс постепенно перевозят животных из старого зоопарка, расположенного в центре города, на ул. Монастырской, 10. В адресной инвестпрограмме Пермского края, утвержденной в 2024 году, оценочная стоимость зоопарка указана в размере 7,06 млрд руб.