В больнице Краснодара впервые применили криоконсервирование тромбоцитов

В Краевой клинической больнице №2 Краснодарского края внедрили метод криоконсервирования тромбоцитов, позволяющий многократно увеличить срок их хранения. Новый подход впервые применен в регионе и, как ожидается, позволит существенно повысить эффективность оказания медицинской помощи при экстренных кровопотерях, сообщил в своем Telegram-канале руководитель кубанского Минздарава Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Тромбоциты — один из ключевых компонентов системы гемостаза, особенно востребованные при тяжелых хирургических вмешательствах, в акушерстве, неонатологии и гематологии. До настоящего времени срок их хранения составлял не более пяти суток, что серьезно ограничивало возможности по созданию резерва. Технология глубокой заморозки позволяет продлевать жизнеспособность и гемостатическую активность клеток до двух лет.

В больнице намерены сформировать стратегический запас компонентов крови с учетом антигенного разнообразия донорского материала и карантинизации. Такой подход позволит оперативно реагировать на внештатные ситуации и оказывать помощь пациентам в критическом состоянии без потери времени. Господин Филиппов отметил, что это решение может стать системной мерой для повышения устойчивости региональной системы здравоохранения к экстремальным вызовам.

Вячеслав Рыжков