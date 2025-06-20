На Ямале будут судить группу уральцев за незаконную организацию азартных игр

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округа, ЯНАО) отправили под суд тюменца и пятерых местных жительниц за незаконную организацию азартных игр по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, сообщили в СКР по Ямалу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Следствие выяснило, что с августа 2022 года по ноябрь 2023 года обвиняемые организовали круглосуточные азартные игры с использованием игрового оборудования. За это время они заработали более 20 млн руб. За преступление им грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Ранее в Ноябрьске вынесли приговор трем жителям, которых судили за организацию и проведении незаконных азартных игр по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ — они получили условные сроки и штрафы.

Ирина Пичурина