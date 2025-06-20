Ростовский мастер стал четырехкратным чемпионом мира по бильярду

24-летний Иосиф Абрамов из Ростова-на-Дону стал четырехкратным чемпионом мира по бильярду. Об этом сообщает администрация города. Соревнования проходили в Ханты-Мансийском автономном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В финальной игре мужского турнира в дисциплине «Свободная пирамида» соперником Абрамова стал Артем Ирышков из Югры. «Уверенная победа ростовчанина 7:4 сделала его четырехкратным чемпионом мира»,— отметили в администрации.

Наталья Белоштейн