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Ростовский мастер стал четырехкратным чемпионом мира по бильярду

24-летний Иосиф Абрамов из Ростова-на-Дону стал четырехкратным чемпионом мира по бильярду. Об этом сообщает администрация города. Соревнования проходили в Ханты-Мансийском автономном округе.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В финальной игре мужского турнира в дисциплине «Свободная пирамида» соперником Абрамова стал Артем Ирышков из Югры. «Уверенная победа ростовчанина 7:4 сделала его четырехкратным чемпионом мира»,— отметили в администрации.

Наталья Белоштейн

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