В Ульяновске ограничат движение из-за Сабантуя

Движение транспорта будет временно ограничено в Ленинском районе Ульяновска из-за праздника Сабантуй. Ограничения вводят с 21 июня 2025 года по постановлению администрации города. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Движение будет ограничено 21 июня с 6:00 до 16:00 (MSK+1) на улице Ипподромной, от дома №4 «В» до проспекта Нариманова. Исключения сделаны для экстренных служб, полиции, автомобилей управления делами Ульяновской области и администрации города, а также для транспорта, обеспечивающего мероприятие и перевозящих маломобильных граждан.

Остановка и стоянка автомобилей на этом участке будут запрещены с 22:00 20 июня до 6:00 21 июня. Госавтоинспекция просит водителей учитывать эти изменения и заранее планировать маршруты.

Георгий Портнов