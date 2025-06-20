В центре Перми прекратили работу несколько магазинов одежды

В июне в центре Перми прекратили работу два магазина одежды и обуви, третий готовится к закрытию в начале июля. Об этом сообщает Business Сlass. 8 июня закрылся магазин Benet ME, расположенный по адресу: ул. Революции, 24. Торговая точка специализировалась на продаже женской одежды корейских производителей.

17 июня прекратил работу мультибрендовый магазин федеральной сети Street Beat в ТРЦ «iMall Эспланада» по ул. Петропавловской, 73. В магазине были представлены бренды Adidas, Reebok, Puma, Converse, Dr. Martens, The North Face, а также собственная линейка одежды и обуви.

Шоурум одежды и обуви LOOM по ул. Луначарского, 99, объявил о закрытии с 7 июля.