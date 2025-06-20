Завершена локализация последствий аварии буксира на Енисее

На месте аварии буксира на Енисее завершилась локализация разлива топлива. О ходе работ сообщил глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских.

«Сегодня основное внимание сосредоточено на восстановлении плавучести пострадавшего судна. Водолазы и работники судоремонтных служб провели подготовительную работу: заделаны пробоины, обеспечены условия для откачивания воды. По мнению специалистов, уже к выходным появится возможность судить о реальных перспективах подъема буксира»,— рассказал он после завершения очередного заседания оперативного штаба по ликвидации последствий аварии.

По данным заместителя министра экологии региона Юлии Гуменюк, удалось кардинально снизить содержание нефтепродуктов в реке в месте аварии и ниже по течению. Незначительные превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ (1,58-2,18) наблюдаются только в двух из пяти точках отбора по правому берегу Енисея на расстоянии 1-2,8 км ниже места аварии. На левом берегу и по центру реки превышения не зафиксированы.

Как писал «Ъ-Сибирь», авария произошла 8 июня. Пленка из нефтепродуктов после того, как буксир получил пробоину на казачинских порогах, растянулась на 30 км.

Валерий Лавский