Власти Ямала отправили технику 10 воинским частям на СВО

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) передал новую партию оборудования для 10 воинских частей в зону специальной военной операции (СВО), сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

В отправлении — техника и транспорт. Все это получат части, где служат бойцы с Ямала. «Всегда делаем упор на беспилотники, о них регулярно просят сами военные. В этот раз отправили на фронт почти 100 "мавиков" разной модификации. Средства радиоэлектронной борьбы, рации, прицелы ночного видения помогут парням в выполнении важных боевых задач. Кроссовые мотоциклы и лодки с мотором дадут преимущество в передвижении по освобожденным территориям»,— рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Часть техники уже получила 155 бригада морской пехоты, участвующая в боях на Белгородско-Курском направлении, при этом глава Ямала поручил оперативно усилить снабжение бойцов — по их словам, ни одна заявка не осталась без рассмотрения. При этом заявки о частей, в которых служат ямальцы, поступают каждую неделю: потребность в оборудовании закрывается в период от восьми до 10 дней.

С начала проведения спецоперации регион передал на территорию СВО более 200 средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА, порядка 600 приборов ночного видения, около трех тысяч FPV-дронов с комплектом наземного управления, 1122 квадрокоптера, порядка 85 грузовых и легковых автомобилей, 145 единиц самоходной техники и более 100 кроссовых мотоциклов.

Напомним, первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова подготовит комплексную программу содействия военнослужащим, которые возвращаются в регион из зоны СВО. Соответствующее поручение дал глава региона Дмитрий Артюхов.

Ирина Пичурина