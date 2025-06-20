«Русал» вложит в сельхозпроизводство Хакасии более 1 млрд рублей за три года

«Русал» планирует вложить более 1 млрд руб. в свои проекты в Республике Хакасия. Такой объем инвестиций рассчитан на 2025-2027 годы, говорится в сообщении правительства региона.

Соглашение о реализации инвестпроекта на ПМЭФ подписали глава Хакасии Валентин Коновалов и президент «Русала» по региональной политике и взаимодействию с органами власти Елена Безденежных. Речь идет о модернизации и расширении производств действующих предприятий, а также «рассматриваются перспективы создания дополнительных сооружений и комплексов».

В 2022 году «Русал» создал управляющую компанию «Русал АгроСибирь» для работы в Хакасии и Красноярском крае. Группа компаний в сфере сельскохозяйственного производства, которую контролирует «Русал», в Хакасии включает, в частности, ООО «Ширинский элеватор», ООО «Июс-Агро» (производство сельхозтехники и оборудования), ООО «Рассвет Абакан» (производство и переработкой сельхозпродукции). В апреле этого года «Русал» сообщал о начале испытаний в Хакасии нового, кремниевого удобрения.

Валерий Лавский