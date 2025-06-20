Алексей Горбачев переизбран на пост главы администрации Краснокамского района

Депутаты совета Краснокамского района единогласно избрали главой администрации 53-летнего Алексея Горбачева, сообщает пресс-служба Совета муниципалитетов Башкирии.

Алексей Горбачев родился в 1972 году в Николо-Березовке (ныне — административный центр Краснокамского района). В разное время работал в школьном образовании (психологом, учителем истории и директором школы). Муниципальную службу начал в 2004 году, работал с тех пор в администрациях Нефтекамска и родного района.

В 2023 году Алексей Горбачев возглавил администрацию Краснокамского района. 18 мая его полномочия были прекращены в связи с истечением контракта, временное исполнение обязанностей главы было возложено на его первого заместителя по строительству и ЖКХ Илюса Ялашева.

Идэль Гумеров