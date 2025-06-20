Ночью над Ростовской областью средства ПВО отразили атаку БПЛА
В Кашарском и Шолоховском районах силы и средства ПВО отразили воздушную атаку беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
«В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал. Разрушений на земле и возгораний нет. Место падения оцеплено, для обследования и обезвреживания обломков вызваны специалисты-саперы»,— пояснил глава региона.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что накануне над Ростовской областью было уничтожено восемь украинских беспилотников.