Ночью над Ростовской областью средства ПВО отразили атаку БПЛА

В Кашарском и Шолоховском районах силы и средства ПВО отразили воздушную атаку беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

«В слободе Верхнемакеевка Кашарского района обломки БПЛА самолетного типа упали в огород частного дома. Никто из жильцов не пострадал. Разрушений на земле и возгораний нет. Место падения оцеплено, для обследования и обезвреживания обломков вызваны специалисты-саперы»,— пояснил глава региона.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что накануне над Ростовской областью было уничтожено восемь украинских беспилотников.

Наталья Белоштейн