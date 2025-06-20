В Крыму спасатели эвакуировали туристку, заблудившуюся в горах

Спасатели оказали помощь туристке, которая заблудилась в горно-лесной местности Судака. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым Фото: пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Девушка сбилась с пути, когда шла к источнику Святой Анастасии на горе Сокол. Самостоятельно покинуть горно-лесную местность она не смогла.

Помощь ей оказали три спасателя. Они нашли туристку в северной части склона горы. Медицинская помощь ей не требовалась.

Алина Зорина