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В Крыму спасатели эвакуировали туристку, заблудившуюся в горах

Спасатели оказали помощь туристке, которая заблудилась в горно-лесной местности Судака. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Фото: пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Фото: пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Девушка сбилась с пути, когда шла к источнику Святой Анастасии на горе Сокол. Самостоятельно покинуть горно-лесную местность она не смогла.

Помощь ей оказали три спасателя. Они нашли туристку в северной части склона горы. Медицинская помощь ей не требовалась.

Алина Зорина

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