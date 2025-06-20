Следствие начало проверку после гибели водителя от удара током под Астраханью

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области приступил к процессуальной проверке по факту гибели водителя грузовой машины в результате удара током. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла накануне, 19 июня, на территории промзоны в Харабали. Когда там проводился ремонт, водитель «КамАЗа» поднял платформу грузовика, в результате чего задел высоковольтные провода. Мужчина погиб на месте от удара током.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов