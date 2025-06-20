ЦСР подготовит предТЭО проекта железнодорожного пути из Сибири в Китай

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) приступил к выполнению предТЭО проекта создания Центрально-евразийского транспортного коридора (ЦЕТК). Об этом говорится в сообщении правительства Тувы. Согласно сообщению, в рамках ПМЭФ республики Тыва и Хакасия, а также Красноярский край подписали меморандум о сотрудничестве с ЦСР в этой сфере.

«Эти регионы договорились на долевых началах финансировать исследования, обосновывающие целесообразность и эффективность инвестиций в проект ЦЕТК»,— отметили в правительстве Тувы.

Проект предполагает строительство ветки Транссиба, которая соединит юг Сибири, Монголию и Китай. В конце мая в правительстве Тувы прошло совещание о его перспективах. В нем, в частности, приняли участие монгольская компания Chinggis Khaan Group, китайская China Railway No.5 Engineering Group, представители ряда крупнейших российских банков.

«Нам предстоит провести оценку перспективной грузовой базы, оценить потенциал роста производства и добычи до 2050 года и в первую очередь регионов Сибири. Важно дать четкий и обоснованный ответ — наберется ли грузовая база для строительства нового транспортного коридора Россия-Монголия-Китай»,— заявил после подписания меморандума гендиректор ЦСР Павел Смелов.

Валерий Лавский