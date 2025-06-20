NYP: Трамп опасается, что Иран станет «еще одной Ливией»

Президент США Дональд Трамп опасается, что Иран станет «еще одной Ливией» в случае падения правительства верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает таблоид The New York Post со ссылкой на несколько источников, знакомых с частными разговорами президента США.

Как сообщили собеседники издания, опасения стали причиной, по которой Дональд Трамп отложил на две недели решение о вступлении США в военный конфликт Израиля и Ирана.

По словам трех источников, близких к администрации США, в последни дни господин Трамп упомянул погружение Ливии в анархию в 2011 году на 10 лет — после того, как Соединенные Штаты присоединились к бомбардировкам НАТО с целью свержения диктатора Муаммара Каддафи. Еще один источник сообщил, что что господин Трамп также упомянул Афганистан и Ирак.

Пятый источник отметил, что президент США склоняется к отданию приказа о нанесении ограниченных авиаударов по ядерным объектам Ирана в Фордо и Натанзе с использованием 30 000-фунтовых противобункерных бомб, которые не могут доставлять израильские самолеты.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп выжидает «исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем».