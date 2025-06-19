Пожар произошел в Театральном институте имени Щукина в Москве

В библиотеке Театрального института имени Щукина на Новом Арбате в Москве произошел пожар. Здание самостоятельно покинули 38 человек. Об этом «РИА Новости» сообщили в экстренных службах.

Возгорание началось в 20:48 мск на последнем этаже здания. В 21:10 пожар был локализован. Площадь возгорания уточняется. Данных о пострадавших нет.

Источники РЕН ТВ сообщают, что возгорание уже ликвидировано. По информации ТАСС, одной из возможных причин пожара стало короткое замыкание.