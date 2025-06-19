Депутаты предложили узаконить особый режим на спецобъектах Минобороны

Группа депутатов Госдумы во главе с председателями комитетов по обороне и по безопасности Андреем Картаполовым и Василием Пискаревым (оба — «Единая Россия») 19 июня внесла в нижнюю палату законопроект «Об обеспечении безопасности специальных объектов Вооруженных сил РФ». Он предполагает введение на таких объектах особого правового режима с жесткими ограничительными мерами, отличающимися от действующих норм для обычных военных объектов или закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев (слева) и Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Василий Пискарев (слева) и Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Под спецобъектами в проекте понимаются «воинские части ядерного обеспечения» и иные стратегически важные объекты, перечень которых определяет министр обороны. Разработка документа «обусловлена отсутствием регулирования на законодательном уровне вопросов обеспечения безопасности» подобных объектов, которые не подпадают под ограничения, установленные для ЗАТО, сказано в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, Минобороны получит на территории таких спецобъектов расширенные полномочия.

В частности, военные смогут приостанавливать (при наличии угроз безопасности) любую хозяйственную деятельность, в том числе и на прилегающих территориях, а охрана получит право применять оружие, спецсредства и технику по нормам, выходящим за рамки общевоинских уставов.

Документ также содержит полный запрет на полеты любых беспилотников и дает военным право сбивать их или подавлять сигнал.

Одновременно вводится усиленный контроль за персоналом, предусматривающий обязательные психофизиологические тесты, проверки на наркотики и право командиров увольнять сотрудников по критериям «ненадежности».

Правительство РФ поддержало инициативу в целом, но высказало несколько замечаний. В частности, в его заключении отмечается, что особый режим, предусматривающий значительные ограничения прав и свобод граждан, требует более четкой и прозрачной регламентации самой категории «специальные объекты». А норму об увольнении «ненадежных» военнослужащих в правительстве посчитали избыточной и социально рискованной, предложив в качестве альтернативы обязательный перевод таких военных на должности, не связанные со службой на спецобъектах.

Дмитрий Сотак