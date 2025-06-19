Ушаков рассказал, куда отправится Путин в следующей зарубежной поездке

Президент России Владимир Путин в ближайшей зарубежной поездке отправится в Минск. Там он посетит саммит Евразийского экономического союза. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Господин Ушаков сказал ТАСС, что подготовка к поездке уже идет.

Евразийский экономический форум пройдет в столице Белоруссии 26–27 июня, он приурочен к заседанию Высшего евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС. Посетить мероприятие планируют также делегации Монголии, ОАЭ, Никарагуа и Мьянмы.

О предыдущей встрече ЕАЭС — в репортаже «Нашел Никол на камень».