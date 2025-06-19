Ростех и Сбер заключили соглашение о развитии энергосистемы юга РФ

Технопромэкспорт (входит в Госкорпорацию Ростех) и Сбер подписали соглашение о стратегическом партнерстве для развития энергетической системы Южного федерального округа. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметил генеральный директор Технопромэкспорта Александр Пронин, Сбер — ключевой финансовый партнер Технопромэкспорта. Этим соглашением стороны намерены сформировать долгосрочную стратегию по наращиванию энергетического потенциала юга России.

По словам господина Пронина, новые генерирующие мощности станут важным элементом инфраструктуры региона, обеспечивая надежную энергетическую устойчивость на годы вперед. Руководитель отметил, что проект имеет промышленное и социально-экономическое значение — он будет способствовать модернизации энергосистем, повышению качества жизни граждан и созданию рабочих мест.

В октябре 2024 года Технопромэкспорт запустил ТЭС «Ударная», которая была построена при участии Сбера и ВЭБ.РФ. На объекте впервые использовали отечественную газовую турбину большой мощности ГТД-110М производства Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.

Запуск станции, отмечают в компании, повысил надежность энергоснабжения потребителей Краснодарского края и Крыма, укрепив энергетическую безопасность страны. ТЭС обеспечивает электричеством жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия, создав более 280 рабочих мест.

Вячеслав Рыжков