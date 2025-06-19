Чем больше ценность, тем больше ответственность

Тех, кто лишает граждан России традиционных ценностей, следует наказывать так же, как и похитителей материального имущества. Такая необычная инициатива родилась на сессии «Роль государства и медиа в формировании мировоззрения и ценностей человека», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета по проблемам защиты традиционных ценностей научно-экспертного совета при Совбезе РФ Николай Лишин

Фото: Росконгресс Глава комитета по проблемам защиты традиционных ценностей научно-экспертного совета при Совбезе РФ Николай Лишин

Фото: Росконгресс

Дискуссия о формировании у граждан «мировоззрения и ценностей» с самого начала дрейфовала в сторону материнства и детства. «Все ли из вас знают, что такое лабубу?»—поинтересовался гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, выступавший ее модератором. На вопрос откликнулась телеведущая и депутат Госдумы Марина Ким. «Вот откуда, Марина?» — деланно удивился господин Кондрашов. «У меня трое детей, и все они имеют по три-четыре лабубу»,— похвасталась госпожа Ким. «Они же стоят по 80 тыс., это вы им покупаете?» — с недоверием уточнил ведущий. «Покупаю я, но есть очень много копий подешевле»,— парировала парламентарий.

Это показывает, как глубоко россияне увязли «в шлейфе чужих трендов», посетовал Андрей Кондрашов, но сразу обнадежил: осталось и то, что «нас объединяет без лабубу и прочих насажденных модных штучек». «Мы в России это и называем традиционными ценностями»,— объяснил он.

Журналист призвал отстаивать эти ценности и привел в пример подшефный ТАСС, где решили укреплять аналитический центр, чтобы «интерпретировать стерильные новости, которыми мы занимались все время». «Почему Владимир Соловьев бьет все рекорды? Потому что люди ждут интерпретации»,— объяснил он.

Следующие спикеры отходить от детской темы не стали. Так, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев предложил внедрять семейственные паттерны через рекламу. Дизайнер Артемий Лебедев призвал щеголять не «гелендвагенами», а многодетностью. Наконец, глава Росмолодежи Григорий Гуров посоветовал «заворачивать» нужный контент в востребованные форматы, в том числе игрушки.

Дальше всех зашел глава комитета по проблемам защиты традиционных ценностей научно-экспертного совета при Совбезе РФ Николай Лишин. В дискуссии о демографии речь действительно идет об установках, которые можно «устанавливать», поддержал он коллег. К примеру, есть две установки о том, сколько должно быть детей в семье: «сколько Бог даст» и «сначала создать условия, а потом рожать». Вторая, уверен господин Лишин, нежизнеспособна: «Так и детей не будет никогда, потому что какие условия? У всех разные условия, их надо создавать, государство борется, чтобы их создать, а люди думают: “хватит мне их, смогу, не смогу?” Вот и нет детей». В результате многодетность — это вопрос установки, а не «квартир, маткапитала или ипотек», подчеркнул эксперт.

Установки рождаются в процессе «информационного взаимодействия со средой» и вопрос формирования образа — это вопрос информации, которую «мы даем», продолжил Николай Лишин. «А мы ставим маркер 18+ и считаем, что можно показывать что угодно! — возмутился он.— Это что, вы после 18 лет моего ребенка будете развращать?»

Отменять моральные ценности после достижения определенного возраста нельзя, подчеркнул господин Лишин: «Все фильмы для любого возраста должны нести ценность, человек формирует себя на протяжении всей жизни, и нельзя ему разрешать и показывать эти вещи».

Годный ценностный фундамент, продолжил Николай Лишин, объединяет «людей разного сословия и имущественного ценза», что и делает страну единой. А если кто-то посмеет нравственные ценности забирать, то по аналогии с кражей материального добра он должен быть объявлен вором. «Я считал, что много детей — это хорошо, мне показали по телевизору, что не очень,— у меня украли ценность,— объяснил эксперт.— Я должен позвонить и сказать: “Эти люди крадут у меня духовно-нравственную ценность, значит, их надо изолировать от общества”».

Григорий Лейба