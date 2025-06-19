Петербуржцам в мае выдали потребкредиты на 10 млрд рублей

Кредитные организации в прошлом месяце выдали жителям Санкт-Петербурга потребительские кредиты на общую сумму 10 млрд рублей. От мая прошлого года показатель отстал на 57,7%, сообщили в пресс-службе пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по стране банки выдали потребительские кредиты на 213,8 млрд рублей. Относительно прошлого года это на 62,6% меньше. В мае 2024-го оформили заемы на 571,2 млрд рублей. При этом относительно апреля выдача кредитов снизилась на 1,7%.

Больше денежных средств понадобилось жителям Москвы (25,4 млрд рублей) и Московской области (17,5 млрд рублей). Город на Неве расположился на третьем месте. При этом наибольшее сокращение за год зафиксировано в столице (-65,3%), Кемеровской области (-65,2%) и Пермском крае (-65,1%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средний размер микрозайма в Петербурге за месяц сократился на 5,8%.

Татьяна Титаева